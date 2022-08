Juventus, Kostic è arrivato a Torino: atterrato all’aeroporto di Caselle – VIDEO (Di giovedì 11 agosto 2022) L’esterno offensivo Kostic è arrivato a Torino atterrando all’aeroporto di Caselle, comincia la sua avventura in bianconero Filip Kostic è arrivato a Torino ed è pronto a cominciare la sua avventura alla Juventus. L’esterno serbo è atterrato intorno alle 10.50 all’aeroporto di Caselle. Ora per lui le visite mediche. Filip #Kostic è a Torino ? Il serbo è atterrato a Caselle per iniziare la nuova avventura alla #Juventus. Ora le visite mediche ??? pic.twitter.com/TpnO4KeIKF— JuventusNews24.com (@junews24com) August 11, 2022 LEGGI TUTTE GLI AGGIORNAMENTI SU ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) L’esterno offensivoatterrandodi, comincia la sua avventura in bianconero Filiped è pronto a cominciare la sua avventura alla. L’esterno serbo èintorno alle 10.50di. Ora per lui le visite mediche. Filip #è a? Il serbo èper iniziare la nuova avventura alla #. Ora le visite mediche ??? pic.twitter.com/TpnO4KeIKF—News24.com (@junews24com) August 11, 2022 LEGGI TUTTE GLI AGGIORNAMENTI SU ...

