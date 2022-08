Juventus, Kostic atterra a Torino: le prime foto del serbo in bianconero (Di giovedì 11 agosto 2022) La Juventus può finalmente abbracciare Filip Kostic: il giocatore serbo, infatti, è atterrato a Torino questa mattina, pronto ad iniziare la sua nuova avventura calcistica dopo quattro anni all’Eintracht Francoforte, che ha trascinato nella vittoria della scorsa Europa League, e in totale otto in Germania, dove era arrivato nel 2014, allo Stoccarda. L’esterno sinistro, che compirà 30 anni il prossimo novembre, arriva alla Juventus per la cifra di circa 17 milioni di euro, bonus compresi. Ora Kostic seguirà il classico iter burocratico seguito dalle visite mediche e infine la firma sul contratto. First frames of Filip Kosti? in Turin pic.twitter.com/2OtWCqHdZ4 — JuventusFC (@Juventusfcen) August 11, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) Lapuò finalmente abbracciare Filip: il giocatore, infatti, èto aquesta mattina, pronto ad iniziare la sua nuova avventura calcistica dopo quattro anni all’Eintracht Francoforte, che ha trascinato nella vittoria della scorsa Europa League, e in totale otto in Germania, dove era arrivato nel 2014, allo Stoccarda. L’esterno sinistro, che compirà 30 anni il prossimo novembre, arriva allaper la cifra di circa 17 milioni di euro, bonus compresi. Oraseguirà il classico iter burocratico seguito dalle visite mediche e infine la firma sul contratto. First frames of Filip Kosti? in Turin pic.twitter.com/2OtWCqHdZ4 —FC (@fcen) August 11, 2022 SportFace.

