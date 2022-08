Juventus | Bremer e i consigli di Chiellini | Prima della firma ho chiesto a lui Ecco cosa mi ha detto

GiovaAlbanese : ?? Giovedì alle 14.30 presentazione di #Bremer 3???? #Juventus - Gazzetta_it : Bremer: 'Io e Allegri, stessa mentalità: sono ambizioso, voglio sempre vincere' - juventusfc : ??Bremer: « Giocare alla Juventus mi permetterà di puntare ai mondiali. Ci sono tanti giocatori brasiliani qui che m… - Aurix957 : Dalle parole di Bremer sembra che si va sempre più alla difesa a 4...quindi fuori Pellegrini ci vuole il terzino sx… - FasaniAndrea71 : @Juventus_a_vita E' un hangar privato...pure Bremer era uscito da questo.. -

Gleisonsi è presentato in conferenza stampa all' Allianz Stadium come nuovo difensore della. Il centrale brasiliano, arrivato dal Torino per oltre 50 milioni di euro, ha spiegato perché ha ...Grand Hotel. Per un nuovo acquisto che arriva e fa le visite mediche, ovvero Kostic, eccone un altro ... Gleisonè stato considerato dell'Inter per mesi prima dell'affondo dei bianconeri ...è andata bene così": così Gleison Bremer si presenta da nuovo giocatore della Juventus. "La Juve lotta sempre vincere e la mentalità del mister è la stessa mia, siamo entrambi ambiziosi ...Ansafoto Al momento il pacchetto dei centrali della Juventus è composto da Bonucci, Bremer, Gatti e Rugani con l’ex Empoli il cui futuro è ancora tutto da scrivere visto le numerose squadre ...