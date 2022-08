Juve | Rabiot si avvicina al Manchester | ma sua mamma…

AlfredoPedulla : #Fabian-#PSG, #Rabiot-#ManchesterUnited, #Paredes-#Juve (da maggio, con o senza #Kean): il triangolo sì, lavori in corso - forumJuventus : Ultime di calciomercato: ???? La Juve avanza anche su Depay ???? I dialoghi tra la madre-agente di Rabiot e lo Unite… - AlfredoPedulla : #Paredes resta il grande obiettivo per il centrocampo #Juve. Aspettando che si sblocchi #Rabiot o #Arthur - junews24com : Paredes Juve, stallo totale! Bloccato l'arrivo dell'argentino: il punto - - TUTTOJUVE_COM : Sportmediaset - Rabiot-United, il francese chiede più dei 7 milioni di ingaggio corrisposti dalla Juve -

I dirigenti inglesi, che stanno trattando, hanno proposto Cristiano Ronaldo . La Juventus ha detto no ma continua a ricevere molte telefonate da Mendes'.... "Secondo te Cristiano Ronaldo vorrebbe tornare alla Juventus per giocare la Champions League, o per non giocare con" e chi fa sul serio: "Magari Paolo! Larisolverebbe i problemi in ...Adrien Rabiot è più vicino al Manchester United. Ma, secondo Tuttosport, la mamma del centrocampista francese della Juventus non ha ancora detto sì al club inglese.L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Leandro Paredes. Il regista in uscita dal PSG resta l’obiettivo principale per rinforzare la mediana dei bianconeri, ma al ...