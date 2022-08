Juve: Depay per l’attacco, in quota rimane l’opzione Muriel (Di giovedì 11 agosto 2022) Chiuso l'affare Kostic, la Juventus torna sul mercato per completare il reparto offensivo. E' infatti in attacco che i bianconeri hanno ancora bisogno di un colpo prima di tuffarsi nella nuova stagione. Il nome più caldo nelle ultime ore è quello di Memphis Depay, che potrebbe arrivare a parametro zero in caso di risoluzione con il Barcellona.I betting analyst, riporta Agipronews, vedono vicino l'approdo dell'ex Lione, proposto a 1,50 su Sisal. Rimangono però vive altre opzioni, tra le quali spicca quella di Luis Muriel: l'arrivo del colombiano, ora in forza all'Atalanta, paga 2 volte la posta. Attenzione poi a Giacomo Raspadori, nel mirino del Napoli ma fin qui ancora al Sassuolo: il suo acquisto da parte della Juventus è in quota a 3. Dire Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 11 agosto 2022) Chiuso l'affare Kostic, lantus torna sul mercato per completare il reparto offensivo. E' infatti in attacco che i bianconeri hanno ancora bisogno di un colpo prima di tuffarsi nella nuova stagione. Il nome più caldo nelle ultime ore è quello di Memphis, che potrebbe arrivare a parametro zero in caso di risoluzione con il Barcellona.I betting analyst, riporta Agipronews, vedono vicino l'approdo dell'ex Lione, proposto a 1,50 su Sisal. Rimangono però vive altre opzioni, tra le quali spicca quella di Luis: l'arrivo del colombiano, ora in forza all'Atalanta, paga 2 volte la posta. Attenzione poi a Giacomo Raspadori, nel mirino del Napoli ma fin qui ancora al Sassuolo: il suo acquisto da parte dellantus è ina 3. Dire

romeoagresti : In queste ore è previsto un contatto tra la #Juve e l’entourage di #Depay: i bianconeri stanno riflettendo seriamen… - _Morik92_ : Il #Barcellona lavora per liberare a zero #Depay con la 'carta de libertad'. La #Juve ha aperto a questa ipotesi in… - Gazzetta_it : Muriel verso il Newcastle, Juve a tutta su Depay - IngridSherlyn2 : ?? #Juve, #Kostic oggi, #Depay è pronto e #Fagioli rinnova. Stamattina il serbo sbarca a Torino per le visite. L’ola… - ZonaBianconeri : RT @TheWizard_7: CALCIO MERCATO: #juve #Juventus #calciomercato #calciomercatojuve #Depay #Pogba #Paredes #Fagioli #Kostic #DiMaria #Gatti… -