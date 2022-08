Judo, Giulia Carnà è la nuova campionessa del mondo juniores nei 52 kg! Scutto d’argento nei 48 kg (Di giovedì 11 agosto 2022) Si preannunciava una prima giornata campale per l’ItalJudo a Guayaquil (in Ecuador) ed infatti non sono mancate le grandi emozioni in chiave azzurra ai Campionati Mondiali Junior 2022. Il Bel Paese può festeggiare le medaglie ottenute da Giulia Carnà (oro nei 52 kg) e Assunta Scutto (argento nei 48 kg), due giovani stelle del movimento tricolore già capaci di impressionare anche nel circuito maggiore. Partiamo inevitabilmente dall’impresa di Carnà, che si è tolta finalmente la soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio in un grande evento internazionale dopo aver raccolto ben tre argenti a livello giovanile (Europei Junior 2020, Europei Cadetti 2021 e Mondiali Junior 2021) ed un secondo posto nel recente Grand Slam di Budapest. La talentuosa siciliana classe 2004 ha dominato i primi due ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Si preannunciava una prima giornata campale per l’Itala Guayaquil (in Ecuador) ed infatti non sono mancate le grandi emozioni in chiave azzurra ai Campionati Mondiali Junior 2022. Il Bel Paese può festeggiare le medaglie ottenute da(oro nei 52 kg) e Assunta(argento nei 48 kg), due giovani stelle del movimento tricolore già capaci di impressionare anche nel circuito maggiore. Partiamo inevitabilmente dall’impresa di, che si è tolta finalmente la soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio in un grande evento internazionale dopo aver raccolto ben tre argenti a livello giovanile (Europei Junior 2020, Europei Cadetti 2021 e Mondiali Junior 2021) ed un secondo posto nel recente Grand Slam di Budapest. La talentuosa siciliana classe 2004 ha dominato i primi due ...

