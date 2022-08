Jovanotti replica a Mario Tozzi: “Non ho niente di cui pentirmi”. E incalza: “Gli econazisti sono mitomani pericolosi” (Di giovedì 11 agosto 2022) “Fare di Jova Beach Party un bersaglio ecologista è semplicemente assurdo, perché la verità è proprio che noi siamo la più grande iniziativa che parla di ambiente mai fatta in Italia“. È un Jovanotti “scatenato” quello che replica alla lettera aperta del divulgatore scientifico Mario Tozzi, pubblicata su La Stampa: il cantante risponde attraverso lo stesso quotidiano, replica punto per punto alle osservazioni del geologo e agli haters che da settimane lo attaccano per l’impatto ambientale del Jova Beach Party dice apertamente “non ho niente di cui pentirmi”. Jovanotti RISPONDE ALLA LETTERA DI Mario Tozzi – La lettera di Jovanotti parte con una presa di posizione netta sulla definizione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) “Fare di Jova Beach Party un bersaglio ecologista è semplicemente assurdo, perché la verità è proprio che noi siamo la più grande iniziativa che parla di ambiente mai fatta in Italia“. È un“scatenato” quello chealla lettera aperta del divulgatore scientifico, pubblicata su La Stampa: il cantante risponde attraverso lo stesso quotidiano,punto per punto alle osservazioni del geologo e agli haters che da settimane lo attaccano per l’impatto ambientale del Jova Beach Party dice apertamente “non hodi cui”.RISPONDE ALLA LETTERA DI– La lettera diparte con una presa di posizione netta sulla definizione di ...

