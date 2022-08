Jova Beach Party, Mario Tozzi all’attacco: “Caro Lorenzo stavolta sbagli. A Roccella ballerai sui nidi di caretta caretta, spianati dalle tue ruspe” (Di giovedì 11 agosto 2022) Non si placano le polemiche e il dibattito sulla sostenibilità del Jova Beach Party. Mentre i movimenti ambientalisti da settimane protestano contro il tour e continuano ad attaccare in maniera anche feroce Jovanotti, nella discussione è entrato a gamba tesa Mario Tozzi, divulgatore tv e geologo e ricercatore del CNR. Il conduttore di Sapiens – Un solo pianeta, il programma in onda su Rai3, ha infatti scritto una lunga lettera aperta al cantante pubblicata su La Stampa, in cui analizza punto per punto la questione, con una premessa fondamentale: «Non c’è ombra di pregiudizio nella mia analisi». Mario Tozzi E L’ANALISI SUL Jova Beach Party – Mario Tozzi esordisce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Non si placano le polemiche e il dibattito sulla sostenibilità del. Mentre i movimenti ambientalisti da settimane protestano contro il tour e continuano ad attaccare in maniera anche ferocenotti, nella discussione è entrato a gamba tesa, divulgatore tv e geologo e ricercatore del CNR. Il conduttore di Sapiens – Un solo pianeta, il programma in onda su Rai3, ha infatti scritto una lunga lettera aperta al cantante pubblicata su La Stampa, in cui analizza punto per punto la questione, con una premessa fondamentale: «Non c’è ombra di pregiudizio nella mia analisi».E L’ANALISI SULesordisce ...

enpaonlus : Jova Beach Party a Viareggio, polemiche per il concerto: 'Non farlo sulla spiaggia' - Cronaca - Crescono le proteste - Agenzia_Ansa : Il Jova Beach Party scatena le polemiche. Jovanotti si sfoga e apostrofa i suoi detrattori come econazisti: 'Sono m… - RaiNews : La polemica accompagna ancora il tour musicale di Lorenzo Jovanotti sulle spiagge italiane. La domanda è se sia giu… - DavideElle46 : RT @confundustria: #LavoroNero Jovanotti 'qui è tutto in regola'. Jova Beach Party, 87.000€ di multa dagli ispettori del lavoro. - Error404_BP : RT @confundustria: #LavoroNero Jovanotti 'qui è tutto in regola'. Jova Beach Party, 87.000€ di multa dagli ispettori del lavoro. -