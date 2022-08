'Jova Beach Party', Jovanotti rifiuta le critiche: 'Econazisti mitomani, io rispetto l'ambiente' (Di giovedì 11 agosto 2022) L'altro giorno ho chiamato 'Econazisti' quei mitomani pericolosi che polarizzano violentemente la grande questione dell'ecologia dentro a piccoli brand personali non accreditati se non da loro stessi ... Leggi su globalist (Di giovedì 11 agosto 2022) L'altro giorno ho chiamato '' queipericolosi che polarizzano violentemente la grande questione dell'ecologia dentro a piccoli brand personali non accreditati se non da loro stessi ...

