John Boyega smentisce i rumor sul suo prossimo film Marvel (Di giovedì 11 agosto 2022) John Boyega ha dichiarato che potrebbe passare parecchio tempo prima di vederlo in un altro blockbuster, dato che la star di Star Wars ha completamente smentito le voci che lo vorrebbero prossimo attore a far parte del Marvel Cinematic Universe. Nota per la sua propensione a mantenere il riserbo sui dettagli del casting fino all'ultimo minuto, la Marvel ha sicuramente (e inevitabilmente) dato spazio a false speculazioni sulla questione di Boyega in un film Marvel. John Boyega, la star di Guerre Stellari non farà parte di un film Marvel

