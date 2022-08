Jeep - La B-Suv si chiamerà Jeepster? Possibile, ecco perché (Di giovedì 11 agosto 2022) Lì davanti, sulla nuova B-Suv della Jeep, campeggiano due lettere assai significative: JJ. E un numero, 516, che è quello usato internamente per classificare la "piccola" novità, affiancato da altre due lettere, AV, come Activity Vehicle (in contrapposizione al più canonico Utility Vehicle, ovvero una Suv). Dettagli a prima vista trascurabili, perché potrebbe trattarsi solo di coincidenze, con la doppia J sulla targa a indicare semplicemente il nomignolo interno di Jeep Junior, ma che - sotto sotto - potrebbero avere un significato ben più profondo. Il motivo è presto detto: dopo anni di speculazioni sul Possibile ritorno della Jeep Jeepster, questo nome è tornato sulla cresta dell'onda. E tutto combacia. Appuntamento a Parigi. Ricomponiamo il puzzle. All'inizio del 2023 la ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 11 agosto 2022) Lì davanti, sulla nuova B-Suv della, campeggiano due lettere assai significative: JJ. E un numero, 516, che è quello usato internamente per classificare la "piccola" novità, affiancato da altre due lettere, AV, come Activity Vehicle (in contrapposizione al più canonico Utility Vehicle, ovvero una Suv). Dettagli a prima vista trascurabili,potrebbe trattarsi solo di coincidenze, con la doppia J sulla targa a indicare semplicemente il nomignolo interno diJunior, ma che - sotto sotto - potrebbero avere un significato ben più profondo. Il motivo è presto detto: dopo anni di speculazioni sulritorno dellaster, questo nome è tornato sulla cresta dell'onda. E tutto combacia. Appuntamento a Parigi. Ricomponiamo il puzzle. All'inizio del 2023 la ...

