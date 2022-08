Indiana Jones 5, Boyd Holbrook ha visto 30 minuti: "Sarà entusiasmante e avrà cuore" (Di giovedì 11 agosto 2022) L'attore Boyd Holbrook ha visto 30 minuti di Indiana Jones 5 e ha assicurato i fan che il film Sarà entusiasmante ed emozionante. Indiana Jones 5 sembra destinato a conquistare i fan: Boyd Holbrook ha avuto modo di vedere 30 minuti dell'atteso sequel con star Harrison Ford, condividendo il proprio entusiasmo. L'attore aveva già lodato la performance del protagonista, ma ora è tornato a parlare dell'atteso progetto. Boyd Holbrook, intervistato da Men's Health, ha dichiarato parlando di Indiana Jones 5: "Posso assicurarvi che Sarà tosto. Ho potuto vederne trenta minuti ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 agosto 2022) L'attoreha30di5 e ha assicurato i fan che il filmed emozionante.5 sembra destinato a conquistare i fan:ha avuto modo di vedere 30dell'atteso sequel con star Harrison Ford, condividendo il proprio entusiasmo. L'attore aveva già lodato la performance del protagonista, ma ora è tornato a parlare dell'atteso progetto., intervistato da Men's Health, ha dichiarato parlando di5: "Posso assicurarvi chetosto. Ho potuto vederne trenta...

