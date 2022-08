India, ragazzo italiano arrestato per non aver pagato 40 euro di visto. Rischia fino 8 anni (Di giovedì 11 agosto 2022) Desta preoccupazione la sorte di Federico Negri, un ragazzo di 28 anni, originario della provincia di Alessandria, arrestato in India per essere entrato in India dal Nepal attraversando un ponte, ma senza aver pagato il visto da 40 euro. Il giovane è stato fermato dalle autorità di frontiera per ingresso illegale nel Paese e, secondo quanto riferito dalla Farnesina, che sta seguendo il caso, si trova in stato di custodia cautelare in attesa della definizione del procedimento giudiziario a suo carico. Negri è in carcere dalla prima metà di luglio, Rischia fino a otto anni di reclusione. Federico Negri stava rientrando in Italia quando è stato ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 agosto 2022) Desta preoccupazione la sorte di Federico Negri, undi 28, originario della provincia di Alessandria,inper essere entrato indal Nepal attrsando un ponte, ma senzailda 40. Il giovane è stato fermato dalle autorità di frontiera per ingresso illegale nel Paese e, secondo quanto riferito dalla Farnesina, che sta seguendo il caso, si trova in stato di custodia cautelare in attesa della definizione del procedimento giudiziario a suo carico. Negri è in carcere dalla prima metà di luglio,a ottodi reclusione. Federico Negri stava rientrando in Italia quando è stato ...

