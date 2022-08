Incontro con Federico Ballandi patron di Kontatto: il brand che fa tendenza (Di giovedì 11 agosto 2022) Moda, quadri, sculture, arte applicata, ma anche convivialità e decine di ragazzi, giovani e meno giovani (ma che lo sembrano). L’ambiente, un enorme open space al Centergross, alle porte di Bologna, ricorda la Factory e la Pop Art di Andy Warhol degli anni Sessanta a New York, punto di ritrovo per artisti, fotografi, stylist e L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 11 agosto 2022) Moda, quadri, sculture, arte applicata, ma anche convivialità e decine di ragazzi, giovani e meno giovani (ma che lo sembrano). L’ambiente, un enorme open space al Centergross, alle porte di Bologna, ricorda la Factory e la Pop Art di Andy Warhol degli anni Sessanta a New York, punto di ritrovo per artisti, fotografi, stylist e L'articolo proviene da Novella 2000.

DiMarzio : #SerieA, @acmilan | Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il rinnovo di #Tomori: previsto incontro con gli… - _Morik92_ : Intesa #Juve-#Depay per un biennale da 5mln. I bianconeri, che hanno fretta di chiudere l'operazione, attendono con… - AndreaMarcucci : Per mesi ho sperato che il centrosinistra si presentasse alle elezioni con @matteorenzi e con @CarloCalenda. Ora ho… - EnzoTullio : Non si parla d'altro che dell'incontro tra #Calenda e #Renzi manco se fossero #Churchill e #Roosevelt. Mi sembra… - roberto72764315 : RT @AndreaMarcucci: Per mesi ho sperato che il centrosinistra si presentasse alle elezioni con @matteorenzi e con @CarloCalenda. Ora ho l’a… -