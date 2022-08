Inchiesta frode, Trump rifiuta di rispondere a procuratore di New York (Di giovedì 11 agosto 2022) Il presidente Donald Trump ha dichiarato di essersi rifiutato di rispondere alle domande del procuratore generale di New York, Letitia James, nell'ambito di un'indagine civile sulla Trump Organization, accusata di aver gonfiato i valori di alcuni immobili per ricevere benefici fiscali e maggiori entrate dalle vendite. Trump ha fatto l'annuncio poco dopo essere arrivato negli uffici del procuratore dove era atteso per una dichiarazione giurata. L'ex presidente Donald Trump ha spiegato in un comunicato le ragioni del suo silenzio davanti al procuratore generale e del perché ha invocato il Quinto emendamento."Una volta ho chiesto: 'Se sei innocente, perché stai accettando il Quinto Emendamento?' Ora conosco la risposta a ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 11 agosto 2022) Il presidente Donaldha dichiarato di essersito dialle domande delgenerale di New, Letitia James, nell'ambito di un'indagine civile sullaOrganization, accusata di aver gonfiato i valori di alcuni immobili per ricevere benefici fiscali e maggiori entrate dalle vendite.ha fatto l'annuncio poco dopo essere arrivato negli uffici deldove era atteso per una dichiarazione giurata. L'ex presidente Donaldha spiegato in un comunicato le ragioni del suo silenzio davanti algenerale e del perché ha invocato il Quinto emendamento."Una volta ho chiesto: 'Se sei innocente, perché stai accettando il Quinto Emendamento?' Ora conosco la risposta a ...

