(Di giovedì 11 agosto 2022)intorno alle 12 di stamattina. Lastradale hato ilper verificare la gravità e consentire l’intervento dei mezzi di soccorso. In breve sul tratto di strada in direzionesi sono create code e solo dopo il sopralluogo, la viabilità è ripresa seppure a corsia limitata.anche nell’altro senso di marcia. Sul posto sono intervenuti non solo gli uomini della Stradale, ma anche i Vigili del fuoco per svolgere le operazioni di spegnimento dell’. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. ...

notariot1 : @RaiNews …avrei detto quel che resta degli sfasciacarrozze dopo l’incendio sulla Togliatti a Roma - ilfaroonline : Incendio sulla Roma-Fiumicino: la polizia blocca il traffico - in_appennino : RT muoversintoscan '???? Sulla #A1 ci sono 6 km di coda tra #Incisa-#Reggello e #Arezzo a causa di incendio che si è… - in_appennino : RT muoversintoscan '???? Sulla #A1 ci sono rallentamenti per incendio tra #Valdarno e #Arezzo in direzione Roma #viabiliTOS' - EdoardoQuaquini : RT @muoversintoscan: ???? Sulla #A1 ci sono 6 km di coda tra #Incisa-#Reggello e #Arezzo a causa di incendio che si è sviluppato a bordo carr… -

RomaToday

...ha chiuso nuovamente oggi ai camion il valico di frontiera di Biriatou a causa del vasto... Il passaggio è aperto per gli altri veicoli ma le auto vengono dirottateA - 64 per aggirare ...'Mentre le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile di Fiumicino erano impegnate a domare l'scoppiato nel primo pomeriggiovia Portuense, all'altezza di QC Terme, un ... Incendio in un autosalone sulla via Aurelia Chiusa la ciclabile nei due sensi di fronte alla discarica. Per ragioni legate alla sicurezza – come si legge su “IlDolomiti.it” – è stata disposta la chiusura della pista ciclabile nei due sensi di f ...Decade la raccomandazione di tenere le finestre chiuse nelle aree interessate nelle scorse ore dal fumo sprigionato in seguito all’incendio che ha interessato la discarica di Ischia Podetti. Per quant ...