Incendi in Francia, in fumo oltre 6000 ettari: evacuate circa 10mila persone. Vigili del fuoco al lavoro nel sud-ovest del Paese: le immagini (Di giovedì 11 agosto 2022) A quasi un mese dall'inizio del gigantesco Incendio nel sud-ovest della Francia, in Gironda, il fuoco è ripreso con vigore da martedì 9 agosto divorando più di 6.000 ettari di foresta e costringendo all'evacuazione circa 10mila persone. Si tratta di un Incendio "molto vigoroso" che è andato avanti "per tutta la notte" tra martedì e mercoledì nella zona di Landiras, in Gironda, già teatro di un gigantesco Incendio, appunto, scoppiato il 12 luglio scorso, ha detto alla stampa Martin Guespereau, prefetto delegato del dipartimento. Tra le persone sfollate anche l'intera popolazione del Paese Moustey (quasi 700 persone), come riferiscono i media francesi.

