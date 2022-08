In spiaggia torna di tendenza il cibo portato da casa (Di giovedì 11 agosto 2022) AGI - Il caro prezzi e le difficoltà economiche legate agli effetti dell'inflazione e della guerra in Ucraina spingono il ritorno del pranzo al sacco in spiaggia che consente alle famiglie di risparmiare qualcosa senza rinunciare alla tintarella. È quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè che ha tracciato la classifica dei menu più gettonati sotto l'ombrellone da chi sceglie il fai da te per far fronte agli aumenti. La crescita dell'inflazione non risparmia, infatti, i servizi di ristorazione con i menu al ristorante rincarati in media di quasi il 5% a luglio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre per le pizzerie si sale al +5,4%, i self service al +5% e i bar al 4,6%, per una media generale del 4,8%, secondo l'analisi Coldiretti su dati Istat. In testa alle preferenze per l'ora di pranzo in spiaggia c'è così - sottolinea la ... Leggi su agi (Di giovedì 11 agosto 2022) AGI - Il caro prezzi e le difficoltà economiche legate agli effetti dell'inflazione e della guerra in Ucraina spingono il ritorno del pranzo al sacco inche consente alle famiglie di risparmiare qualcosa senza rinunciare alla tintarella. È quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè che ha tracciato la classifica dei menu più gettonati sotto l'ombrellone da chi sceglie il fai da te per far fronte agli aumenti. La crescita dell'inflazione non risparmia, infatti, i servizi di ristorazione con i menu al ristorante rincarati in media di quasi il 5% a luglio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre per le pizzerie si sale al +5,4%, i self service al +5% e i bar al 4,6%, per una media generale del 4,8%, secondo l'analisi Coldiretti su dati Istat. In testa alle preferenze per l'ora di pranzo inc'è così - sottolinea la ...

