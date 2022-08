Ilary Blasi e Francesco Totti, interviene Ilaria D’Amico: “lei era il suo punto d’equilibrio” (Di giovedì 11 agosto 2022) Per Ilaria D'Amico, Ilary Blasi rappresentava un punto d'equilibrio per Francesco Totti: anche la conduttrice è intervenuta sulla fine della relazione più chiacchierata dell'estate. Ilary Blasi in questi anni ha rappresentato il punto d'equilibrio per Francesco Totti: questo è quello che pensa Ilaria D'Amico che ne ha parlato al settimanale F. Con il magazine, la conduttrice ha anticipato qualcosa della sua nuova avventura televisiva, la prossima stagione la D'Amico sarà alla guida di un nuovo programma su Rai2. La rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti è sicuramente l'argomento più chiacchierato dell'estate. Non ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 agosto 2022) PerD'Amico,rappresentava und'equilibrio per: anche la conduttrice è intervenuta sulla fine della relazione più chiacchierata dell'estate.in questi anni ha rappresentato ild'equilibrio per: questo è quello che pensaD'Amico che ne ha parlato al settimanale F. Con il magazine, la conduttrice ha anticipato qualcosa della sua nuova avventura televisiva, la prossima stagione la D'Amico sarà alla guida di un nuovo programma su Rai2. La rottura traè sicuramente l'argomento più chiacchierato dell'estate. Non ...

