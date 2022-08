Ilary Blasi | dopo la separazione da Francesco Totti si consola sui libri | “Vuole riprendere gli studi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 agosto 2022) Perquesta estate ha il sapore dolceamaro di una rivoluzione. Ladaè sicuramente un duro colpo e come ogni grande sconvolgimento della vita comporta anche dei cambiamenti. Uno di questi, come le donne ben sanno, riguarda il look. Il settimanale DiPiù Tv infatti scrive: “Quandoè tornata dalla Tanzania ha pensato di tagliarsi i capelli – hanno confidato alcuni suoi amici -. Appena sono cominciate a uscire le foto di Noemi ha deciso di cambiare look”. Al momento, però, va detto che la conduttrice de L’isola dei famosi è sempre la stessa. Che sia in cerca del taglio giusto? Ma il cambiamento più significativo riguarderebbe il desiderio didi tornare sui: “si era iscritta a ...