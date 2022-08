Ilaria D’Amico: “Gigi Buffon mi chiama sempre moglie, ma non ho mai sentito il matrimonio come un passo necessario” (Di giovedì 11 agosto 2022) Due anni di pausa, ma ora Ilaria D’Amico è pronta a tornare in tv. Lo fa con un programma tutto suo su Rai2 intitolato Che c’è di nuovo e destinato al prime time. Si spazierà dalla politica all’attualità, come già aveva fatto con Exit. “Fermarsi dopo 24 anni ininterrotti fa effetto” spiega in un’intervista rilasciata a F. “Farò un programma di politica ma vogliamo raccontare anche fatti della settimana attraverso vari linguaggi: monologhi, interviste e talk”. A supportarla in questa nuova avventura c’è lui, Gigi Buffon. Alla tentazione di chiamarlo marito confessa: “Lui mi chiama sempre moglie, anche io adesso lo chiamo così. Non ho mai sentito il matrimonio come un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Due anni di pausa, ma oraè pronta a tornare in tv. Lo fa con un programma tutto suo su Rai2 intitolato Che c’è di nuovo e destinato al prime time. Si spazierà dalla politica all’attualità,già aveva fatto con Exit. “Fermarsi dopo 24 anni ininterrotti fa effetto” spiega in un’intervista rilasciata a F. “Farò un programma di politica ma vogliamo raccontare anche fatti della settimana attraverso vari linguaggi: monologhi, interviste e talk”. A supportarla in questa nuova avventura c’è lui,. Alla tentazione dirlo marito confessa: “Lui mi, anche io adesso lo chiamo così. Non ho maiilun ...

