Il sogno americano dell’Atalanta somiglia sempre più a una svendita totale (Di giovedì 11 agosto 2022) Il sogno americano dell’Atalanta sia sta rivelando ogni giorno di più una svendita totale. Oggi il club bergamasco ha di fatto regalato Freuler al Nottingham Forest per la modestissima cifra di 9 milioni di euro più bonus. È partito anche Miranchuk destinazione Torino: prestito con diritto (nemmeno obbligo) di riscatto a 12. E non è finita qui. Il Nottingham Forest vuole anche Malinovskyi. Muriel non è affatto detto che resti alla corte di Gasperini. Senza dimenticare che sono sfumati sia Nuno Tavares sia Pinamonti. Oggi sul Corriere di Bergamo un tifoso doc come Gigi Riva ha scritto: Lo zio d’America Pagliuca ha portato denaro ma non follie. Tramite i Percassi, saldamente al comando operativo, ha lambiccato su una piccola manciata di milioni di euro che hanno impedito l’arrivo di Pinamonti, la punta ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilsia sta rivelando ogni giorno di più una. Oggi il club bergamasco ha di fatto regalato Freuler al Nottingham Forest per la modestissima cifra di 9 milioni di euro più bonus. È partito anche Miranchuk destinazione Torino: prestito con diritto (nemmeno obbligo) di riscatto a 12. E non è finita qui. Il Nottingham Forest vuole anche Malinovskyi. Muriel non è affatto detto che resti alla corte di Gasperini. Senza dimenticare che sono sfumati sia Nuno Tavares sia Pinamonti. Oggi sul Corriere di Bergamo un tifoso doc come Gigi Riva ha scritto: Lo zio d’America Pagliuca ha portato denaro ma non follie. Tramite i Percassi, saldamente al comando operativo, ha lambiccato su una piccola manciata di milioni di euro che hanno impedito l’arrivo di Pinamonti, la punta ...

