Il Sassuolo vacilla | pronta l’ultima offerta per Raspadori | la cifra

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 11 agosto 2022) Il Napoli sta cercando di chiudere gli ultimi importanti colpi prima dell’inizio della Serie A, fissato per i partenopei al 15 di agosto contro il Verona. Proprio dagli scaligeri sembrava in dirittura d’arrivo l’affare Simeone, con La Gazzetta dello Sport che aveva già svelato le cifre. Nonostante ciò, il Napoli sta chiudendo per un altro attaccante, che escluderebbe l’arrivo del Cholito. Prosegue, infatti, l’infinita trattativa con ilper Giacomo. L’ad dei neroverdi, Giovanni Carnevali, chiede 40 milioni per il gioiellino della Nazionale, ma Aurelio de Laurentiis non sembra intenzionato a salire oltre i 33 milioni offerti. Questa proposta, infatti, suona come un ultimatum concesso dal Napoli al, che ora deve decidere se accettare un’inferiore a quella sperata o tenere ...