Il Real Madrid vince la Supercoppa Europea

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 11 agosto 2022) E' targatoil primo trofeo europeo della stagione. Allo stadio Olimpico di Helsinki le merengues di Carlo Ancelotti hanno battuto 2-0 l'Eintracht Francoforte conquistando la, quinta volta nella sua storia (terza per Ancelotti). Il vantaggio al 37' è di Alaba. Sul calcio d'angolo successivo al tiro di Vinicius, è Casemiro che con una splendida sponda serve di testa Alaba. Per l'austriaco è facile depositare la palla in rete visto anche il piazzamento non perfetto di Trapp. Il raddoppio al 65': accelerazione di Vinicius sulla sinistra che serve in area l'attaccante francese. Per Benzema un piatto destro deviato che batte Trapp e porta ilsul 2-0 con cui si è hiuso il match. Grazie a questa vittoria Ancelotti diventa il tecnico ad aver vinto più ...