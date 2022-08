«Il modo di fare di Renzi mi fa orrore»: così parlava Calenda. E i social lo svergognano (video) (Di giovedì 11 agosto 2022) «Non mi alleo con Renzi, l’ho detto 6 milioni di volte». E, ancora: «Il suo modo di fare politica mi fa or-ro-re». così parlava qualche mese fa Carlo Calenda, che sostanzialmente a ogni ospitata tv ribadiva quanto fosse siderale la distanza tra lui e il leader di Italia Viva. Oggi che i due hanno siglato l’accordo per correre insieme alle elezioni, quegli interventi hanno preso a rimbalzare copiosi su Twitter perché, se è vero che la memoria degli elettori è labile, è anche vero che quella dei social invece è durevolissima. Quando Calenda diceva: «Il modo di fare politica di Renzi mi fa orrore» Ad andare per la maggiore è un intervento di Calenda del 21 novembre ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 agosto 2022) «Non mi alleo con, l’ho detto 6 milioni di volte». E, ancora: «Il suodipolitica mi fa or-ro-re».qualche mese fa Carlo, che sostanzialmente a ogni ospitata tv ribadiva quanto fosse siderale la distanza tra lui e il leader di Italia Viva. Oggi che i due hanno siglato l’accordo per correre insieme alle elezioni, quegli interventi hanno preso a rimbalzare copiosi su Twitter perché, se è vero che la memoria degli elettori è labile, è anche vero che quella deiinvece è durevolissima. Quandodiceva: «Ildipolitica dimi fa» Ad andare per la maggiore è un intervento didel 21 novembre ...

