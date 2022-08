Il futuro dei classici, tra asterischi, nuove narrazioni e tradizione (Di giovedì 11 agosto 2022) Il classico non passa mai di moda. Tranne negli Stati Uniti, dove è in atto da anni la rivisitazione dell’antico nel mondo accademico. L’ultima iniziativa è quella della Saint Mary’s University, in Minnesota: oltre 5mila iscritti divisi tra i campus di Winona, Minneapolis e Rochester dal prossimo anno dovranno dire addio agli studenti delle facoltà umanistiche visto che il rettore, il prete cattolico James Burn, licenzierà 13 insegnanti a seguito della soppressione di undici programmi accademici, fra cui musica, storia e – paradosso per un ateneo retto da un prete cattolico – teologia: «L’istituto sta rispondendo ai bisogni degli studenti e della società» ha dichiarato Burn che – nomen omen – secondo gli studenti starebbe, così, mandando in fumo il futuro della ricerca umanistica dell’ateneo. Non si tratta di un caso isolato, e sarebbe riduttivo etichettarlo come ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 11 agosto 2022) Il classico non passa mai di moda. Tranne negli Stati Uniti, dove è in atto da anni la rivisitazione dell’antico nel mondo accademico. L’ultima iniziativa è quella della Saint Mary’s University, in Minnesota: oltre 5mila iscritti divisi tra i campus di Winona, Minneapolis e Rochester dal prossimo anno dovranno dire addio agli studenti delle facoltà umanistiche visto che il rettore, il prete cattolico James Burn, licenzierà 13 insegnanti a seguito della soppressione di undici programmi accademici, fra cui musica, storia e – paradosso per un ateneo retto da un prete cattolico – teologia: «L’istituto sta rispondendo ai bisogni degli studenti e della società» ha dichiarato Burn che – nomen omen – secondo gli studenti starebbe, così, mandando in fumo ildella ricerca umanistica dell’ateneo. Non si tratta di un caso isolato, e sarebbe riduttivo etichettarlo come ...

