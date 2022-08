Il ct del Belgio: “Lukaku scelta di cuore ma vincente. De Ketelaere? Vi dico la mia” (Di giovedì 11 agosto 2022) Il campionato italiano, in questa sessione di mercato, ha aggiunto diversi nomi importanti di nazionalità belga: il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro e gli acquisti rossoneri Divock Origi e Charles De Ketelaere. A tal proposito, per raccontare questi nuovi acquisti, è intervenuto Roberto Martinez, ct del Belgio, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Partendo dal ritorno di Lukaku: “Conosco Romelu da anni e non sono sorpreso dalla sua scelta. Voleva solo tornare a Milano a tutti i costi. Ha scelto un sentimento, non un progetto sportivo, per il legame che aveva creato con i tifosi dopo le due stagioni passate in Italia. Parliamo di cuore e non solo di calcio. È un attaccante modernissimo e totale, poi sa quello che vuole: vincere con la squadra che ama. Non ho dubbi ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 11 agosto 2022) Il campionato italiano, in questa sessione di mercato, ha aggiunto diversi nomi importanti di nazionalità belga: il ritorno di Romeluin nerazzurro e gli acquisti rossoneri Divock Origi e Charles De. A tal proposito, per raccontare questi nuovi acquisti, è intervenuto Roberto Martinez, ct del, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Partendo dal ritorno di: “Conosco Romelu da anni e non sono sorpreso dalla sua. Voleva solo tornare a Milano a tutti i costi. Ha scelto un sentimento, non un progetto sportivo, per il legame che aveva creato con i tifosi dopo le due stagioni passate in Italia. Parliamo die non solo di calcio. È un attaccante modernissimo e totale, poi sa quello che vuole: vincere con la squadra che ama. Non ho dubbi ...

