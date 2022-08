Il Corsera: sulla testa del Barcellona pesa una montagna di debiti, Kessié occasione per le italiane? (Di giovedì 11 agosto 2022) sulla testa del Barcellona pesa una montagna di debiti. Nonostante ciò, però, pare proprio che non abbia badato a spese. Lewandowski, Raphinha, Kounde: 150 milioni. Oltre ai trasferimenti di Kessié e Christensen a parametro zero. Ieri, la bomba di Espn: i due possono liberarsi a parametro zero se il Barça non li tessera entro sabato. E non può tesserarli se non taglia le spese. Kessié non pare animato dal desiderio di cambiare aria – scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera – eppure se si svincolasse, la Juve potrebbe farci più d’un pensiero. La Juventus e? a caccia di un centrocampista e Allegri attende Paredes dopo la cessione ancora non avvenuta di Rabiot allo United (si complica l’uscita di Arthur dopo che il Valencia si e? detto ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 agosto 2022)delunadi. Nonostante ciò, però, pare proprio che non abbia badato a spese. Lewandowski, Raphinha, Kounde: 150 milioni. Oltre ai trasferimenti die Christensen a parametro zero. Ieri, la bomba di Espn: i due possono liberarsi a parametro zero se il Barça non li tessera entro sabato. E non può tesserarli se non taglia le spese.non pare animato dal desiderio di cambiare aria – scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera – eppure se si svincolasse, la Juve potrebbe farci più d’un pensiero. La Juventus e? a caccia di un centrocampista e Allegri attende Paredes dopo la cessione ancora non avvenuta di Rabiot allo United (si complica l’uscita di Arthur dopo che il Valencia si e? detto ...

