Il caso del tunnel a Roma, arrestati due napoletani: altri due romani denunciati. Avevano precedenti per furto (Di giovedì 11 agosto 2022) Sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale due dei quattro sospettati di far parte di una banda, che sarebbe stata sorpresa oggi a scavare un tunnel vicino a due banche in via Innocenzo XVI a Roma, prima che crollasse il solaio del cunicolo. I due finiti in manette sarebbero arrivati da Napoli, mentre gli altri, Romani, sono stati denunciati per danneggiamento e crollo colposo. Alcuni di loro, secondo quanto emerge dalla procura di Roma, avrebbero precedenti per furto. Dopo che era scattato l’allarme perché uno di loro era rimasto incastrato nel tunnel, il resto della banda si è dato alla fuga, per poi essere ritrovati dai carabinieri e portati nella caserma Trastevere. Per diverse ore sono stati ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) Sono statiper resistenza a pubblico ufficiale due dei quattro sospettati di far parte di una banda, che sarebbe stata sorpresa oggi a scavare unvicino a due banche in via Innocenzo XVI a, prima che crollasse il solaio del cunicolo. I due finiti in manette sarebbero arrivati da Napoli, mentre glini, sono statiper danneggiamento e crollo colposo. Alcuni di loro, secondo quanto emerge dalla procura di, avrebberoper. Dopo che era scattato l’allarme perché uno di loro era rimasto incastrato nel, il resto della banda si è dato alla fuga, per poi essere ritrovati dai carabinieri e portati nella caserma Trastevere. Per diverse ore sono stati ...

