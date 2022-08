Il blitz dei Nas nei parchi acquatici: «10 abusivi, acqua contaminata da batteri fecali» (Di giovedì 11 agosto 2022) Strutture abusive o con acqua contaminata da batteri fecali. Sono 10 i parchi acquatici chiusi dai carabinieri dei Nas dopo una campagna di controlli in tutta Italia tra luglio ed agosto. I carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazioni hanno ispezionato 288 strutture. Fra queste, 83 sono risultate irregolari (pari al 28%), e hanno portato alla contestazione di 108 sanzioni penali ed amministrative per oltre 40 mila euro. Tra le strutture chiuse, in 4 episodi nelle province di Messina Viterbo e Latina i controlli hanno accertato «l’inidoneità delle acque utilizzate negli impianti natatori e di divertimento». Rilevando anche «elevati contenuti di coliformi fecali e cariche batteriche, tali da rendere l’acqua pericolosa per ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) Strutture abusive o conda. Sono 10 ichiusi dai carabinieri dei Nas dopo una campagna di controlli in tutta Italia tra luglio ed agosto. I carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazioni hanno ispezionato 288 strutture. Fra queste, 83 sono risultate irregolari (pari al 28%), e hanno portato alla contestazione di 108 sanzioni penali ed amministrative per oltre 40 mila euro. Tra le strutture chiuse, in 4 episodi nelle province di Messina Viterbo e Latina i controlli hanno accertato «l’inidoneità delle acque utilizzate negli impianti natatori e di divertimento». Rilevando anche «elevati contenuti di coliformie caricheche, tali da rendere l’pericolosa per ...

