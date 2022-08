I semifinalisti del NYCanta 2022, Festival della Musica Italiana a New York (Di giovedì 11 agosto 2022) Resi noti i nomi dei semifinalisti della XIV edizione del NYCanta, il Festival della Musica Italiana di New York, previsto per il prossimo 9 Ottobre a New York all’Oceana Theater, presentato da Pupo e Monica Marangoni, volto Rai Italia. Il Festival, unico nel suo genere, anche quest’anno in onda su Rai 2 e Rai Italia, si conferma tra le manifestazioni di scouting artistico più gettonati visti i numerosi consensi. Il 9 agosto durante una diretta social, i direttori artistici Cesare Rascel e Beppe Stanco hanno comunicato i nomi degli artisti che hanno superato la fase “Audizioni Live”, chiamando ognuno di loro al telefono, suggerendo in modo scherzoso in diretta di rispondere con la frase “New York New ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 11 agosto 2022) Resi noti i nomi deiXIV edizione del, ildi New, previsto per il prossimo 9 Ottobre a Newall’Oceana Theater, presentato da Pupo e Monica Marangoni, volto Rai Italia. Il, unico nel suo genere, anche quest’anno in onda su Rai 2 e Rai Italia, si conferma tra le manifestazioni di scouting artistico più gettonati visti i numerosi consensi. Il 9 agosto durante una diretta social, i direttori artistici Cesare Rascel e Beppe Stanco hanno comunicato i nomi degli artisti che hanno superato la fase “Audizioni Live”, chiamando ognuno di loro al telefono, suggerendo in modo scherzoso in diretta di rispondere con la frase “NewNew ...

