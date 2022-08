I puritani della politica, le alleanze e le elezioni. Il commento di D’Ambrosio (Di giovedì 11 agosto 2022) Cosa c’entra un movimento religioso inglese (XVI-XVII sec) con la politica italiana? Molto; a partire dal fatto che i puritani, all’epoca, erano coloro che vivevano “secondo principî morali e religiosi più rigidi: il che dimostra come questa severità fosse l’aspetto del movimento che richiamò, e richiama, più fortemente l’attenzione degli estranei” (Treccani on line). Quelli nostrani – anche chiamati “duri e puri” – non ammettono errori, credono che la politica sia il regno della sintesi perfetta tra teoria e azione, della bacchetta magica che risolve tutti i problemi e, se sono religiosi, si spingono anche a pensare che la politica possa conformarsi perfettamente al credo religioso e tradurlo in legge. Troppo digiuno formativo in materia politica ha ingrossato le ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 agosto 2022) Cosa c’entra un movimento religioso inglese (XVI-XVII sec) con laitaliana? Molto; a partire dal fatto che i, all’epoca, erano coloro che vivevano “secondo principî morali e religiosi più rigidi: il che dimostra come questa severità fosse l’aspetto del movimento che richiamò, e richiama, più fortemente l’attenzione degli estranei” (Treccani on line). Quelli nostrani – anche chiamati “duri e puri” – non ammettono errori, credono che lasia il regnosintesi perfetta tra teoria e azione,bacchetta magica che risolve tutti i problemi e, se sono religiosi, si spingono anche a pensare che lapossa conformarsi perfettamente al credo religioso e tradurlo in legge. Troppo digiuno formativo in materiaha ingrossato le ...

