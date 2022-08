I carteggi inediti delle sorelle di Vincent Van Gogh

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 11 agosto 2022) Soesterberg, Middelharnis,Amsterdam, Parigi, 1885-1888 Nell’agosto del 1885, sei mesi dopo la morte di Dorus, nelle vite dei Vanci fu un nuovo ingresso, quello di Johanna Gesina Bonger, detta Jo. Era cresciuta ad Amsterdam in una famiglia liberale, con nove tra fratelli e, e i suoi genitori abitavano al numero 137 della Weteringschans, sulla diagonale opposta rispetto al nuovo Rijksmuseum, che era stato aperto nell’estate del 1885. Sorella minore di Andries Bonger, amico di Theo a Parigi, Jo era destinata a svolgere un ruolo importante nella famiglia, sia perché sposò Theo, sia perché fu amicae diventò come una quarta figlia per Moe. Fu lei che alla fine avrebbe tenuto in vita il cognome Vane salvaguardato l’eredità di. Jo conobbe Theo il 7 ...