Heidi Klum choc: 'Il mio segreto per sembrare sempre giovane? Bevo il sangue di mio marito' (Di giovedì 11 agosto 2022) Heidi Klum è da sempre sinonimo di bellezza . Nonostante sia alla soglia dei 50 anni, la top model e stilista tedesca sfoggia ancora un fisico perfetto e statuario, come agli inizi della sua carriera. ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 agosto 2022)è dasinonimo di bellezza . Nonostante sia alla soglia dei 50 anni, la top model e stilista tedesca sfoggia ancora un fisico perfetto e statuario, come agli inizi della sua carriera. ...

corradobamb : Il mio vicino deve aver visto una stella cadente. C'è Heidi Klum cosparsa di Nutella fuori dal suo cancello che lo… - hellofashion_uk : Heidi Klum showcases supermodel figure in celebratory bikini video - MarinaMicozzi : La sig.ra Ingals sfornò 65456 figlie ed era magra come Heidi Klum. - LIRRIVERENTE3 : Kim Kardashian arruola quattro «Angeli» per la nuova campagna di Skims. Per la prima volta tutte insieme su un set… - peterkama : Kim Kardashian arruola quattro «Angeli» per la nuova campagna di Skims. Per la prima volta tutte insieme su un set… -