Guida al campionato più strano che si sia mai giocato

(Di giovedì 11 agosto 2022) Finalmente ci siamo, l'attesa è terminata. Sono passati 83 giorni dallo scorso 22 maggio, giorno in cui il Milan si è laureato campione d'Italia ed è calato il sipario su uno dei campionati più avvincenti degli ultimi anni. Così, 83 giorni dopo si ricomincia, per una stagione lunga e mai vista prima, con un Mondiale di mezzo che potrebbe cambiare valori e prospettive a metà. Un torneo pieno di incognite, che aspetta conferme e sorprese, top e flop, in un saliscendi di emozioni che i tifosi non vedono l'ora di vivere. Caccia al Milan Lo scudetto fa bella mostra di sé sulle maglie rossonere, simbolo dell'impresa che pochissimi ritenevano possibile dodici mesi fa. Non c'è Io l'avevo detto che tenga, perché nessuno (o quasi) aveva pronosticato il Milan campione. Eppure è successo, e da lì la banda di Pioli vuole ripartire. Senza grossi stravolgimenti sul ...