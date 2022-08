Guerra Russia-Ucraina, cresce l'allarme a Zaporizhzhia. Kiev: “Lanciati cinque missili” Uccisi due civili a Kramatorsk. Zelensky: “Ho parlato al Papa dei crimini di Mosca” (Di giovedì 11 agosto 2022) Bombardamenti a Karkhiv. Medvedev: «Occidente e Kiev preparano una nuova Chernobyl». Gli Usa: «Su Zaporizhzhia rischio disastro nucleare». Farnesina: «No al bando dei turisti russi». Frontex: «7,7 milioni di ucraini fuggiti verso l’Ue dall’inizio della Guerra» Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 11 agosto 2022) Bombardamenti a Karkhiv. Medvedev: «Occidente epreparano una nuova Chernobyl». Gli Usa: «Surischio disastro nucleare». Farnesina: «No al bando dei turisti russi». Frontex: «7,7 milioni di ucraini fuggiti verso l’Ue dall’inizio della

amnestyitalia : ?? Prorogata fino a settembre la detenzione preventiva dell'artista Aleksandra Skochilenko, con l'accusa infondata d… - ilfoglio_it : Oleksii Makeiev, inviato speciale ucraino, dice che ha fiducia negli alleati e nell'Italia e spiega su quali punti… - ladyonorato : Quindi la “propaganda russa” diveva la verità: l’esercito ucraino usa i civili ucraini come scudi umani. Le vittime… - lasvoltait : La giornalista ed ex dipendente della TV di stato russa aveva protestato contro la guerra in diretta televisiva e p… - Il_Vitruviano : @SicilianoSum @BluDiChina @_kuball_ @RisatoNicola @LupodiBrughiera @steal61 @LauraGi63815697 @mar__bru Chiunque la… -