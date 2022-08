Guardia Nazionale Ambientale, espulso il dirigente interregionale per il centro-sud Antonio D’Acunto (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato della Guardia Nazionale Ambientale: “Si apprende alla Presidenza Nazionale dell’Ente che, con dispiacere rammarico che il già dirigente interregionale centro Sud Antonio D’Acunto è stato espulso dalla Guardia Nazionale Ambientale con provvedimento 01359/2022/PRES per aver commesso diverse violazioni dei dettami sanciti dal Regolamento Nazionale e dello Statuto Nazionale dell’Ente e soprattutto per aver fondato un’associazione denominata Guardia Agroforestale Italiana con analoghi scopi e finalità, dichiarando pubblicamente che questo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato della: “Si apprende alla Presidenzadell’Ente che, con dispiacere rammarico che il giàSudè statodallacon provvedimento 01359/2022/PRES per aver commesso diverse violazioni dei dettami sanciti dal Regolamentoe dello Statutodell’Ente e soprattutto per aver fondato un’associazione denominataAgroforestale Italiana con analoghi scopi e finalità, dichiarando pubblicamente che questo ...

