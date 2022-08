Gli Usa non temono Meloni. Luttwak smonta il teorema: la considerano atlantista (Di giovedì 11 agosto 2022) «Conosco Giorgia Meloni da vari anni, ben prima che diventasse potenzialmente candidabile per la Presidenza del Consiglio, e sono stato testimone della sua evoluzione intellettuale». Edward Luttwak, consulente strategico, saggista, è uno dei volti che rappresentano un ponte tra gli Stati Uniti e l'Italia e fornisce un'ottica sempre attenta sul come, al di là dell'Atlantico, si guarda alle questioni di casa nostra. Il Tempo lo contatta per tracciare un quadro sul dibattito che, qui da noi, imperversa sulle accuse, mosse dalla sinistra alla leader di Fratelli d'Italia, di non essere pienamente atlantista. Luttwak traccia un quadro completo: «Innanzitutto- esordisce al telefono- lei non ha dovuto compiere l'evoluzione di Gianfranco Fini, che io ho conosciuto, il quale ha dovuto liberarsi da un passato neofascista. Giorgia ... Leggi su iltempo (Di giovedì 11 agosto 2022) «Conosco Giorgiada vari anni, ben prima che diventasse potenzialmente candidabile per la Presidenza del Consiglio, e sono stato testimone della sua evoluzione intellettuale». Edward, consulente strategico, saggista, è uno dei volti che rappresentano un ponte tra gli Stati Uniti e l'Italia e fornisce un'ottica sempre attenta sul come, al di là dell'Atlantico, si guarda alle questioni di casa nostra. Il Tempo lo contatta per tracciare un quadro sul dibattito che, qui da noi, imperversa sulle accuse, mosse dalla sinistra alla leader di Fratelli d'Italia, di non essere pienamentetraccia un quadro completo: «Innanzitutto- esordisce al telefono- lei non ha dovuto compiere l'evoluzione di Gianfranco Fini, che io ho conosciuto, il quale ha dovuto liberarsi da un passato neofascista. Giorgia ...

