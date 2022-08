Gli “spiccioli” del Fondo sociale regionale: a Bergamo poco più di 5 euro per abitante (Di giovedì 11 agosto 2022) Bergamo. Anche dall’ultima rilevazione del ministero della salute, in Italia, e così nella provincia di Bergamo, con l’invecchiamento della popolazione, crescono le fragilità, e i progressi di sanità e assistenza sono ancora troppo lenti. In Lombardia, per esempio, continua, faticosamente, la lenta ricrescita dei fondi regionali a disposizione degli ambiti bergamaschi per iniziative di politica sociale. Regione Lombardia ha infatti resi noti negli ultimi giorni gli stanziamenti effettuati a carico del Fondo sociale, con 6.283.581,70. poco più di 35mila euro più alto rispetto allo stanziamenti dello scorso anni, ben 1.140.197,3 in meno rispetto al Fondo di 8 anni fa, anno che ha segnato l’inizio di una continua erosione dei fondi a disposizione dei ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 agosto 2022). Anche dall’ultima rilevazione del ministero della salute, in Italia, e così nella provincia di, con l’invecchiamento della popolazione, crescono le fragilità, e i progressi di sanità e assistenza sono ancora troppo lenti. In Lombardia, per esempio, continua, faticosamente, la lenta ricrescita dei fondi regionali a disposizione degli ambiti bergamaschi per iniziative di politica. Regione Lombardia ha infatti resi noti negli ultimi giorni gli stanziamenti effettuati a carico del, con 6.283.581,70.più di 35milapiù alto rispetto allo stanziamenti dello scorso anni, ben 1.140.197,3 in meno rispetto aldi 8 anni fa, anno che ha segnato l’inizio di una continua erosione dei fondi a disposizione dei ...

