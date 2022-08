Gli scioperanti vincono | ai lavoratori Lufthansa aumenti del 19 percento

53Articolo : @bravimabasta Chi chiede la 'Pace fiscale' sono da sempre, per puro e vile voto di scambio, gli scioperanti del fis… - marc0__b : @laskomolotov @PornoNoblogs @Swiety000 @ayurbea 'Cose che non sono legali'. Ci si appella ancora alla legalità quan… -

AsiaNews

trattano col ministero delle Finanze e chiedono che il valore dei salari sia calcolato in base al tasso di cambio fissato dalle banche (circa 8mila lire per euro, con un aumento di ...Risultato,80 in sciopero sono stati licenziati. La motivazione, racconta Pini, "è che la C.f.p. non poteva garantire le giornate di lavoro degli". Insomma, l'azienda l'avrebbe fatto ... LIBANO Beirut: lo sciopero dei dipendenti pubblici 'emarginati e in estrema povertà' L'ultima stangata vedere rincari per alberghi e ristoranti, per l'energia elettrica del mercato libero e alcuni alimenti ...Proclamato dalle segreterie regionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil Calabria lo sciopero riguarderà il commercio e la distribuzione moderna organizzata per l’intera giornata di lunedì 15 ...