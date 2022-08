Gli eroi del Covid: “Siamo stufi delle promesse, investite su di noi” (Di giovedì 11 agosto 2022) A Bergamo, città guidata del centrosinistra nel cuore di un feudo leghista. La disillusione in ospedale: “Nessuno ha capito davvero che cosa ci serve” Leggi su repubblica (Di giovedì 11 agosto 2022) A Bergamo, città guidata del centrosinistra nel cuore di un feudo leghista. La disillusione in ospedale: “Nessuno ha capito davvero che cosa ci serve”

repubblica : Gli eroi del Covid: “Siamo stufi delle promesse, investite su di noi” [dal nostro inviato Paolo Berizzi] - alex_orlowski : In italia abbiamo ancora degli eroi? Si! E si chiama Marco Cappato. Mentre gli “altri” litigano per un seggio, lui… - TUTTOJUVE_COM : Gli eroi in bianconero: Gianluca PESSOTTO - RisatoNicola : RT @MarceVann: Gli americani amano il cinema, per loro è una forma di terapia psichiatrica collettiva. Un non luogo metafisico, dove i most… - valmatteucci : @mazzettam Qua invece manco quello. Ah no aspe 'Gli eroi del covid!1!1!!1' ???? -