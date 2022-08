Gli economisti Boeri e Perotti smontano pezzo per pezzo la promessa di Berlusconi sulle pensioni (Di giovedì 11 agosto 2022) Se dal centrosinistra non stanno arrivando moltissime proposte e ancora manca un programma condiviso da consegnare agli elettori in vista del 25 settembre, il centrodestra si è già sperticato in promesse elettorali supersoniche. Dalla flat tax di Salvini al 15% (senza spiegare come ottenere le coperture e, di fatto, non inserita all’interno del programma nonostante il leghista continui a parlarne), ai numeri da circo annunciati da Silvio Berlusconi nei suoi vari video per alimentare la propria nuova-vecchia campagna elettorale: dagli alberi da piantare, fino ai dentisti gratis per gli anziani. E poi c’è il tema dell’assistenza previdenziali e di quelle pensioni minime che – secondo queste promesse – saranno portate a mille euro anche per chi non ha mai potuto versare contribuiti. pensioni a mille euro, Boeri e ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Se dal centrosinistra non stanno arrivando moltissime proposte e ancora manca un programma condiviso da consegnare agli elettori in vista del 25 settembre, il centrodestra si è già sperticato in promesse elettorali supersoniche. Dalla flat tax di Salvini al 15% (senza spiegare come ottenere le coperture e, di fatto, non inserita all’interno del programma nonostante il leghista continui a parlarne), ai numeri da circo annunciati da Silvionei suoi vari video per alimentare la propria nuova-vecchia campagna elettorale: dagli alberi da piantare, fino ai dentisti gratis per gli anziani. E poi c’è il tema dell’assistenza previdenziali e di quelleminime che – secondo queste promesse – saranno portate a mille euro anche per chi non ha mai potuto versare contribuiti.a mille euro,e ...

