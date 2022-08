Giorgia Meloni condanna «senza ambiguità» il fascismo, il video per la stampa estera (Di giovedì 11 agosto 2022) La leader di Fratelli d’Italia ha voluto rispondere in tre lingue agli articoli in cui viene descritta come «un pericolo per la democrazia», ripudiando dittatura e leggi razziali Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 agosto 2022) La leader di Fratelli d’Italia ha voluto rispondere in tre lingue agli articoli in cui viene descritta come «un pericolo per la democrazia», ripudiando dittatura e leggi razziali

CarloCavaz : @borghi_claudio @DeniseSpampina5 @Rinaldi_euro Giorgia Meloni ha ribadito la posizione atlantista di Fratelli d’Ita… - nicomar2610 : RT @marieta99044909: Qualcuno sa cosa intende Giorgia Meloni per 'rinegoziare gli obbiettivi del PNRR e concentrarli sulle conseguenze dell… - mimmaumeton : La donnacchera Giorgia Meloni con la sua vistosa rozzezza materializza il concetto di sopraffazione mussoliniana. N… - GabrielPelleg : RT @AStramezzi: Il video della polemica: quando Giorgia Meloni era favorevole al Green pass, ai Vaccini e allo scudo penale per i vaccinat… - BaesiGianpiero : La rappresentante di Europa verde che sta parlando in tv stamattina è uno spot per Giorgia Meloni! Europa Verde? Si, di rabbia! -