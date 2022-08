Ginnastica, Asia D’Amato vince gli Europei: “Avevo l’ansia, siamo una grande squadra: vogliamo l’oro” (Di giovedì 11 agosto 2022) Asia D’Amato si è laureata Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale. L’azzurra ha firmato una splendida magia a Monaco ed è riuscita a salire sul gradino più alto del podio continentale nell’all-around, come soltanto Vanessa Ferrari aveva fatto in passato (ad Amsterdam 2007). La 19enne genovese si è imposta davanti alla britannica Alice Kinsella e a Martina Maggio, che si è messa al collo il bronzo dopo una caduta sulle parallele nella rotazione finale. Ginnastica artistica, l’Italia vince le qualifiche agli Europei: rifilati 3 punti alla Gran Bretagna. 7 Finali di Specialità! Asia D’Amato ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni della Rai: “Un’emozione che non si può descrivere, ero decisa a fare bene. Avevo un po’ d’ansia, ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022)si è laureata Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale. L’azzurra ha firmato una splendida magia a Monaco ed è riuscita a salire sul gradino più alto del podio continentale nell’all-around, come soltanto Vanessa Ferrari aveva fatto in passato (ad Amsterdam 2007). La 19enne genovese si è imposta davanti alla britannica Alice Kinsella e a Martina Maggio, che si è messa al collo il bronzo dopo una caduta sulle parallele nella rotazione finale.artistica, l’Italiale qualifiche agli: rifilati 3 punti alla Gran Bretagna. 7 Finali di Specialità!ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni della Rai: “Un’emozione che non si può descrivere, ero decisa a fare bene.un po’ d’ansia, ...

