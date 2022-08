Ginnastica artistica, Europei 2022: le pagelle dell’Italia. Asia D’Amato in paradiso, Maggio estasiata, Alice divampa, Villa coriacea (Di giovedì 11 agosto 2022) L’Italia festeggia una maestosa giornata agli Europei 2022 di Ginnastica artistica. Asia D’Amato ha vinto il concorso generale individuale, Martina Maggio si è messa al collo la medaglia di bronzo. La nostra Nazionale primeggia nel turno di qualifica a squadre e conquista addirittura sette Finali di Specialità. Le ragazze del DT Enrico Casella sono state impeccabili, di seguito le pagelle delle azzurre scese in pedana a Monaco (Germania). Asia D’Amato: 10. Campionessa d’Europa all-around. Un titolo tanto grosso, imponente, maestoso. Identifica la migliore ginnasta sul giro completo, quello più eclettica, quella capace di ammaestrare tutti gli attrezzi, quella in grado di distinguersi in tutte le specialità. Eterogenea ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) L’Italia festeggia una maestosa giornata aglidiha vinto il concorso generale individuale, Martinasi è messa al collo la medaglia di bronzo. La nostra Nazionale primeggia nel turno di qualifica a squadre e conquista addirittura sette Finali di Specialità. Le ragazze del DT Enrico Casella sono state impeccabili, di seguito ledelle azzurre scese in pedana a Monaco (Germania).: 10. Campionessa d’Europa all-around. Un titolo tanto grosso, imponente, maestoso. Identifica la migliore ginnasta sul giro completo, quello più eclettica, quella capace di ammaestrare tutti gli attrezzi, quella in grado di distinguersi in tutte le specialità. Eterogenea ...

