Ginnastica Artistica, Europei 2022: Asia D'Amato campionessa europea, Martina Maggio è bronzo (Di giovedì 11 agosto 2022) Un'impresa azzurra con un doppio podio a Monaco di Baviera nella prima giornata degli Europei di Ginnastica Artistica. Asia D'Amato è campionessa d'Europa. La 19enne genovese ha chiuso davanti a tutti il concorso generale con il punteggio complessivo di 54.732. Una gara perfetta per l'azzurra che colleziona 13.766 al volteggio, 13.900 alle parallele, 13.500 alla trave, 13.566 al corpo libero, chiudendo così davanti ad Alice Kinsella (54.132) e a Martina Maggio, che si consola col bronzo dopo il rimpianto di una caduta alle parallele. Punteggio totale di 53.965 (13.666; 13.066; 13.400; 13.833). Quarto posto per la francese Heduitt Carolann. Alla fine è inno di Mameli con due azzurre sul podio.

