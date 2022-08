Ginnastica artistica | Asia D’Amato campionessa d’Europa | “Mai paura ma è un oro inaspettato”

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 agosto 2022) “Non ho avuto nessuna, sono entrata decisa perché volevo far bene. Forse un po’ di ansia prima della parallela perché mi giocavo l’oro, ma volevo veramente vincere, credo di meritarmelo dopo tutti questi sacrifici. Dedico questa medaglia a mio papà”. Queste le dichiarazioni diin zona mista dopo l’oro ottenuto nell’all around diagli Europei multidisciplina di Monaco. “Ho fatto un buon esercizio alla trave, alle parallele prima di salire ero un po’ in ansia perché potevo giocarmi l’oro ma alla fine sono salita decisa e così è stato – ha raccontato l’azzurra, che dopo aver ricevuto la medaglia ha ricevuto una telefonata proprio dal padre – E’ un oro“. Un trionfo che arriva a 15 anni da quello di Vanessa Ferrari nel 2007. “Per ma Vanessa è sempre stata un ...