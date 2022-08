Giacomo Urtis e il sogno proibito con le tre ex gieffine | ecco cosa faranno insieme

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 11 agosto 2022) L’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato di voler provare una nuova esperienzaad altre tre ex. Disi tratta? Qual è l’idea diè un noto chirurgo estetico, diventato famoso per avere tantissimi vip come suoi clienti. Ha preso parte alla quinta e alla sesta edizione del Grande Fratello Vip in qualità di concorrente! Ha partecipato anche all’Isola dei Famosi nel 2017!– AltranotiziaMa cheha confessatonel corso di una intervista rilasciata nelle scorse ore?il suoriguardante anche tre ex ...