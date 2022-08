Germania, scontro tra due convogli dell’ottovolante di Legoland: 31 persone ferita, una è grave (Di giovedì 11 agosto 2022) In un incidente nell’ottovolante “Feuerdrache” nel parco di divertimenti di Legoland di Günzburg in Baviera sono rimaste ferite almeno 31 persone, una in modo grave. Tra queste ci sono sia adulti che bambini. Un convoglio ha frenato in modo repentino ma non dove avrebbe dovuto, nell’area della stazione di ascesa/discesa, così il secondo treno che lo stava seguendo lo ha travolto. I treni percorrono un tragitto inizialmente coperto e schermato e poi all’aria aperta, con discese e curve, a una velocità fino ad 8 metri al secondo, corrispondente a circa 29 chilometri orari. Nelle operazioni di soccorso sono stati impiegati tre elicotteri di salvataggio, insieme ai pompieri e ai sanitari. A intervenire per prime sono state tutte le forze di soccorso della stessa Legoland che per non creare allarmi hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) In un incidente nell’ottovolante “Feuerdrache” nel parco di divertimenti didi Günzburg in Baviera sono rimaste ferite almeno 31, una in modo. Tra queste ci sono sia adulti che bambini. Uno ha frenato in modo repentino ma non dove avrebbe dovuto, nell’area della stazione di ascesa/discesa, così il secondo treno che lo stava seguendo lo ha travolto. I treni percorrono un tragitto inizialmente coperto e schermato e poi all’aria aperta, con discese e curve, a una velocità fino ad 8 metri al secondo, corrispondente a circa 29 chilometri orari. Nelle operazioni di soccorso sono stati impiegati tre elicotteri di salvataggio, insieme ai pompieri e ai sanitari. A intervenire per prime sono state tutte le forze di soccorso della stessache per non creare allarmi hanno ...

