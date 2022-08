Genova nella top ten degli stipendi: “Industria e porto alzano la media” (Di giovedì 11 agosto 2022) Studio sulle busta paga del settore privato: la provincia è settima in Italia con una media di 36.434 euro lordi all’anno Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 11 agosto 2022) Studio sulle busta paga del settore privato: la provincia è settima in Italia con unadi 36.434 euro lordi all’anno

rimmon1971 : @DavidPuente Tra l'altro, giusto ieri sera ho notato che, fra i manifesti delle sagre qui a Savignone (500 abitanti… - Stelle_Sport : Colombo Genova: marchio di qualità nella pallavolo maschile - ChryTredici : RT @blue_genova: ???L'avviso 'Call for Innovation - Lo sport nella blue economy' si rivolge a PMI e start up che abbiano soluzioni innovativ… - agotwitts : RT @Viks83F: @LucioMalan 20 anni fa questa 20enne sarebbe stata a Genova contro la globalizzazione. Oggi, come tutti, vede i diritti civili… - mcuheartx : sono fuori a mangiare con una mia amica a chiavari (genova) e raga RAGA la quantità di maranza visti qui mai nella vita -